Глава Ижевска Олег Бекмеметьев наградил талантливых детей грантами

Талантливым детям в Ижевске вручили гранты Фото: пресс-служба администрации Ижевска

11 июня в Ижевске наградили грантами талантливых учеников из разных школ города. В этом году они были лучшими в различных областях науки, спорта и искусства.

Такие гранты по решению депутатов Гордумы вручают с 2011 года. В этом году заявку на грант подали 208 учеников. Тщательный отбор выявил 80 лучших учеников и 20 коллективов. Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев лично вручил им награды.

«Комиссия, которая отбирает таланты города Ижевска, работает настолько серьезно, что я, например, не хотел бы прийти на эту комиссию и не рискнул бы выступить со своим проектом, зная, насколько щепетильно, скрупулезно и вдумчиво они подходят к выбору. Это непростое решение, но вы решились. Мне очень хочется поблагодарить вас, ребята, и ваших педагогов, за то, что вы есть. И я хочу пожелать вам здоровья, успехов, и счастья», — поделился глава города во время церемонии.

Талантливых детей также поздравил председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

«Дети — это будущее города, а талантливые дети — это успешное будущее нашего города. Как отец двух школьников понимаю, с каким трудом дались вам эти успехи, уважаемые родители, педагоги и жители. Желаю продолжать вашу успешную карьеру на благо нашего города и работу по представлению Ижевска не только в Удмуртии, но и в стране и мире», — сказал председатель Гордумы.

В Администрации Ижевска отметили ребят, успешных в совершенно разных сферах. Юные таланты не имеют равных в естественных, гуманитарных и точных науках, сильны в музыке, хореографии, изобразительном искусстве, спорте. Некоторые дети даже даже представили музыкальные и танцевальные номера. А на экране и в фойе администрации были размещены работы юных художников.

Конечно же, талантливые дети не могли раскрыться без своих замечательных педагогов.

«Это очень волнительно. Но мы долго и целеустремленно шли к этой награде. И слезы были, и падения. Но все-таки было больше было взлетов. Я очень горжусь, что у нас есть такие дети, ради которых хочется дальше заниматься творчеством», — прокомментировала победу своей ученицы Екатерины Широбоковой концертмейстер детской школы искусств №7 Ксения Пастухова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьники, инженеры, учителя, массажисты: кто прошел в финал конкурса «Голос Ижевска»

Транспорт в Ижевске 12 июня: перекрытый центр и дополнительные вечерние автобусы