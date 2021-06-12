Радио «Адам» вещает с Центральной площади Ижевска: видеотрансляция

Смотрите прямую трансляцию работы радиостанции с Центральной площади Фото: Архив КП

12 июня единственная городская радиостанция «Адам» празднует День города и День России вместе с Ижевском и вещает из сердца столицы Удмуртской Республики – открытой студии на Центральной Площади с 11:00 до 18:00. Гостями студии станут Глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель общественной палаты Ижевска Анастасия Власова, депутат Госдумы Андрей Исаев, глава города Олег Бекмеметьев и другие.

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