Погода в Ижевске на 12 июня: облачность и небольшие дожди

Сегодня возможны дожди Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» встречает новый летний день с тобой, дорогой читатель, и рассказывает о погоде на ближайшие сутки.

По данным гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем воздух прогреется до 18–20 °С, на небесном своде ожидается переменная облачность. Возможны дожди. В ночь с 12 на 13 июня синоптики обещают от 15 до 16 °С. Ветер юго-восточный, днем – около 4 м/с, ночью ветер утихнет до 3 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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