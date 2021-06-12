День города – 2021 в Ижевске: как горожане отмечают праздник

Отмечаем День города и день России вместе с вами Фото: Амир Закиров

Итак, друзья, этот долгожданный день вновь наступил! Сегодня Ижевск отмечает День города и День России. В разных местах города запланировано много мероприятий - каждый найдет то, что ему по душе. Смотрите афишу мероприятий и выбирайте!

«Комсомолка» зовет вас всех на прогулку по праздничному Ижевску – в течение дня мы будем рассказывать главные новости с разных площадок празднования: с открытой студии радио «Адам» и с игры с известным шахматистом Александром Морозевичем; с финала уникального конкурса «Голос Ижевска» и с выступления Сергея Лазарева – в общем, сегодня мы будем везде и станем вашими глазами и ушами.

13:00 Сообщается, что плохая погода внесла свои коррективы в празднование Дня города. Уличные мероприятия отменяются и переносятся под крышу. Надеемся, к вечеру погода нормализуется.

11:00 Открытая студия радио «Адам» запустила видеотрансляцию с Центральной площади! Студия будет работать до 18:00.

09:00 На набережной городского пруда Ижевска проходит благотворительный забег «Бежим с Кузей», который продлится до 14:00.

08:00 Какая погода сегодня ожидается в День города в Ижевске? Облачная. Возможен небольшой дождь.