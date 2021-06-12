Ветер и дождь внесли свои коррективы в празднование Дня города и Дня России в Ижевске

Фото: Администрация Ижевска

Как сообщает пресс-служба ижевской администрации, 12 июня в День города и День России из-за дождя и ветра пришлось перенести в другое место или отменить ряд уличных мероприятий.

В частности, прекратила свою работу детская площадка на улице Наговицына, отменены мероприятия в парке Космонавтов и в Открытом саду.

Внесены коррективы и в работу Олимпийской набережной: первенство города Ижевска по боксу перенесли в зал бокса "Рекрут" по адресу ул. Ворошилова, 68; первенство Ижевска по смешанным единоборствам среди юношей 16-17 лет перенесли на 14:00 по адресу ул. Ворошилова, 68; Первенство Ижевска по дзюдо пройдет в зале спортивного комплекса Динамо по адресу ул. Свободы 202; городской турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет состоится в зале спортивной школы "Металлист" по адресу ул.Восточная 20.

Также отправили «под крышу» турнир по брейк-дансу «Иж За Движ»: он переносится с Набережной Ижевского пруда в школу брейкданса (адрес Советская, 43б, 2 этаж). Организаторы ждут танцоров и зрителей в прежнее время – 13.00 до 17.00.

Администрация города надеется, что плохая погода не испортит горожанам праздничное настроение.

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