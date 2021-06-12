Гроссмейстер Александр Морозевич играет одновременно с 29 жителями Ижевска

Александр Морозевич дал сеанс одновременной игры в Ижевске Фото: Амир Закиров

На Центральной площади Ижевска начался сеанс одновременной игры с российским шахматистом и гроссмейстером Александром Морозевичем. Сеанс пройдет с 11:00 до 13:00.

Мероприятие проходит в шатре за поющим фонтаном. Несмотря на погоду, посмотреть за игрой профессионала приехали около 50 человек, в том числе из районов Удмуртии. Для участия в сеансе было необходимо зарегистрироваться. Около 80 шахматистов из Удмуртии захотели сыграть партию с «Моро». В приоритете — чемпионы районных турниров и соревнований. Всего 29 шахматных досок, как только освобождается доска, на место предыдущего игрока садится следующий.

«Очень приятно, что такое большое количество желающих сыграть с Александром Морозевичем. Участие в сеансе с гроссмейстером, на чьих партиях учились ребята, вдохновляет и воодушевляет их», — комментирует Максим Озолин, директор шахматной школы им. Сергея Ощепкова.

Пожать руку гроссмейстеру и сказать напутственные слова пришел также глава Удмуртии Александр Бречалов.

Встреча юных шахматистов с Александром Морозевичем состоится в 14:30 на торжественном открытии Кубка Корпорации «Центр».

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