Впервые на Большом хоровом соборе в Ижевске выступили коллективы из других регионов России

Большой хоровой собор прошел в Ижевске 11 июня Фото: Диля Ахмадишина

11 июня состоялось крупное музыкальное событие – «XXIII Большой Хоровой Собор». Этот фестиваль проходит ежегодно накануне Дня России и Дня города, он стал важным событием культурной жизни Ижевска. В этом году в честь празднования 800-летнего юбилея со Дня рождения Александра Невского мероприятие символично решили провести у Александро-Невского собора.

В рамках проекта впервые были приглашены профессиональные коллективы и музыканты из других регионов страны: муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, хор «Доместик» им. В.А. Копанева, а также солистка Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Анастасия Богачева.

Более 3000 ижевчан собрались вместе, чтобы услышать исполнение произведений С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, Г. Струве, М.И. Глинки и других композиторов. Звучание более двухсот детских голосов из разных школ искусств Ижевска и симфонического оркестра УР под руководством дирижера Н. Роготнева привело зрителей в восторг. Другим важным событием стало исполнение кантаты «Александр Невский» С.С. Прокофьева профессиональным сводным хором и Государственным симфоническим оркестром Удмуртии под управлением Н. Роготнева.

Мероприятие открыл Митрополит Ижевский и Удмуртский, поздравив жителей города с наступающими праздниками.

«От всей полноты русской православной церкви желаю вам всем счастья. Этот год и эти праздники усугубляются празднованием 800-летней годовщины со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского. Мы должны, как Он, любить, верить, до последнего часа служить России. Я желаю вам всем мира, добра и благоденствия», – отметил глава Удмуртской митрополии.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев также поздравил и выразил благодарность организаторам проекта и всем тем, кто пришел.

«Дорогие ижевчане и гости столицы. Сегодня, действительно, замечательный праздник. В канун Дня России и Дня 261-летия города Ижевска мы сегодня еще славим святого русской православной церкви – Александра Невского. 800 лет Россия хранит заповеди великого полководца и мудрого россиянина – жить в мире, жить правдиво, честно» – выступил глава города.

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