В столице Удмуртии прошел гала-концерт вокального конкурса «Голос Ижевска»

Фото: Амир Закиров

В День России и День Ижевска прошел финал конкурса «Голос Ижевска» (6+). Конкурс был организован медиагруппой «Центр» в рамках празднования 15-летия компании. Лучшие 5 исполнителей из 21 финалиста получили главные призы.

«Нам было тяжело выбрать, потому что мы уже, ребята, со всеми больше месяца. Мы безумно вас полюбили», – поделилась своими эмоциями с финалистами председатель Общественной палаты Ижевска и директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова.

Рассказываем, кто же все-таки победил в уникальном конкурсе:

- в номинации «Дети» сильнейшим оказался Илья Сидоров с песней «Симона»;

- номинацию «Серебряный голос» взял Валерий Блинов, он спел песню «Незабудка»;

- выбор генерального партнера конкурса «Корпорация Центр» – Есения Злобина, песня «Еще раз»;

- приз зрительских симпатий получил Михаил Березин с песней «Море, море».

И, наконец, главный победитель – Алексей Осипов, с песней «В самое сердце».

Поздравить финалистов и ижевчан вышли глава Удмуртии Александр Бречалов и глава города Олег Бекмеметьев

«Я не планировал выходить, но я вас тоже всех поздравляю. Но я не случайно вышел с мэром города. Давайте сделаем так: помимо хорошего настроения, вы ему сейчас в соцсети накидайте, где у нас что не так. Тогда у нас будет праздник полноценный, и для нас это будет тоже полезный день. Вы классные, давайте зажжем. «Голос Ижевска» – это суперконкурс. Все помнят на 9 мая Хор отцов и сыновей. Мне кажется, мы этим и славимся – творчеством, инициативой», – добавил к словам мэра Александр Бречалов.

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр». По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии.

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