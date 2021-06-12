Гороскоп на 13 июня для ижевчан: Близнецам нельзя рисковать, а Львам стоит поменьше думать

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ОВЕН

На горизонте замаячили перемены, но, к сожалению, это лишь красивый мираж. Впрочем, все в конечном итоге зависит от вас. Хотите меняться или менять – действуйте, звезды не будут вам мешать.

ТЕЛЕЦ

Вы существуете словно во сне - все получается, ваша жизнь полностью вас устраивает. То ли вы действительно спите, то ли стоит перестать выпивать.

БЛИЗНЕЦЫ

Не рискуйте сегодня, старайтесь поступать взвешенно. Вы уже сделали достаточно поспешных решений.

РАК

Спокойная первая половина дня, куда более энергозатратная вторая – просто будьте к этому готовы.

ЛЕВ

В голове будут роиться самые удивительные мысли – скорее, всего, вы их даже испугаетесь. Поменьше думайте и побольше делайте.

ДЕВА

Если вы доползли до этой черты живым и здоровым – мы вас поздравляем. Дальше будет куда проще.

ВЕСЫ

Вас ожидает очередная смена жизненных ориентиров, и это собьет с толку большинство ваших знакомых. Они вас поймут, пусть и не сразу. Потерпите.

СКОРПИОН

По возможности сидите дома и отдыхайте – сегодня прекрасный день для накопления моральных и физических сил

СТРЕЛЕЦ

Поосторожнее с дальними поездками. Звезды советуют вообще никуда не ехать, но если по-другому никак, то будьте предельно внимательны – и за рулем, и в пассажирском кресле.

КОЗЕРОГ

Все будет хорошо. Вы со всем справитесь, Козероги. Просто сегодня не ваш день.

ВОДОЛЕЙ

Вы наконец поймете, что большинство ваших переживаний навязаны вам со стороны. Сделаете ли вы из этого какие-то выводы - зависит только от вас.

РЫБЫ

Звезды советуют вам делегировать часть бытовых полномочий близкому человеку и отдохнуть. Вы не справляетесь ровно потому, что на данном этапе взяли на себя слишком много.

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