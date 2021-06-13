13 июня в Ижевске будет тепло, но дождливо, и возможны грозы

Дожди обещают быть кратковременными Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня второй день длинных июньских выходных. Погода – на любителя. Не холодно, но довольно сыро. Подробнее о том, каким будет воскресенье, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 13 июня в Ижевске ожидается сплошная облачность с редкими прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы. Столбик термометра будет держаться возле отметок +23..+25°С. Скорость юго-восточного ветра составит 9-14 м/с.

Ночью все так же дождливо и до +15°С. Ветер не изменит направления, его скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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