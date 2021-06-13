Две жительницы Удмуртии скончались от коронавируса 13 июня

Выздоровел 41 житель региона Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 13 июня в Удмуртии зафиксировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальнйо странице «ВКонаткте».

Диагноз подтвердился у 14 ижевчан, пяти жителей Можги и трех жителей Кезского района. В Сарапуле, Воткинске а также Каракулинском и Красногорском районах за сутки зафиксировано по два заболевших. По одному новому случаю в Глазове, и районах: Воткинском, Глазовском, Дебесском, Игринском, Кизнерском, Можгинском, Селтинском, Увинском и Юкаменском.

Среди заболевших два ребенка и пять человек старше 65 лет.

41 человек выздоровел. К сожалению, две пациентки 60 и 72 лет скончались.

Всего на 6 июня в Удмуртии зарегистрировали 34 677 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 31 513 пациента выздоровели и 459 скончались. В настоящее время 2 423 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 243 – в состоянии средней степени тяжести и 39 – в тяжелом состоянии.

Против коронавируса уже привито 133 304 жителя Удмуртии, 106 713 человека получили второй компонент вакцины.

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