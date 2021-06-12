Итоги недели в Ижевске: празднование Дня города-2021, снятие ковидных ограничений с 8 июня и ДТП с Александром Зелениным

Продолжаем длинные выходные вместе с «Комсомолкой» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Привет, Ижевск! Прошедшая рабочая неделя выдалась богатой на события и приятное солнышко, но противная погода 12 июня с ветром и дождем не позволяет вдоволь насладиться празднованием Дня России и Дня города. Пока вы достаете из шкафов теплые вещи и дождевики, чтобы прийти на концерт на Центральной площади, мы расскажем о главных новостях последних семи дней.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- За 2021 год в Удмуртии сдали 325 тысяч кв. метров жилья

- Благотворительный забег «Бежим с Кузей» в Ижевске поможет собрать средства на строительство детской площадки при больнице

- 3-летнего ребенка достали из запертой машины в Удмуртии 5 июня

- Финал конкурса «Миссис в ожидании чуда» пройдет 13 июня в Ижевске

- 3-летняя девочка выпала из окна в Удмуртии 3 июня

- У 46-летнего жителя Ижевска похитили 13 тыс. рублей под предлогом продажи щенка

- Фестиваль молодежных движений «Голос улиц» пройдет в Ижевске

- Пешеходный переход появится на перекрестке улицы Карла Маркса и переулка Раздельного в Ижевске

- Жительница Ижевска сообщила о краже, чтобы не платить по кредиту

- 16 дворов ремонтируют в Ижевске

- Бывшего полицейского начальника осудили в Ижевске за эксплуатацию подчиненных

- Фотофакт: прокат лодок и катамаранов начался в Ижевске

- Из-за чего летом в Удмуртии происходят ДТП и как их избежать: обсуждаем с начальником УГИББД МВД Удмуртии и с главным инженером СБиДХ Ижевска

- Стрельба и поножовщина на почве ревности: два пожилых человека попали в больницу в Удмуртии

- СМИ сообщили о пожизненном отстранении 34-летнего футбольного арбитра из Ижевска от судейства в РПЛ

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев наградил талантливых детей грантами

- 60-летнего жителя Удмуртии осудили за сообщение о ложном минировании кафе

- Аэропорт Ижевска открывает прямые рейсы до Краснодара

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев призвал не превращать фонтаны «в баню и душ»

- 56-летний уроженец Удмуртии умер от рук умственно отсталого инвалида в Татарстане

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Кратко об оооочень популярном

Семья из Киясовского района Удмуртии помогает пенсионерам и пожилым людям Фото: Скриншот с видео

Во-первых, енот-блогер путешествует по России и не обделил своим вниманием Удмуртию. Во-вторых, муж-африканец жительницы Ижевска станцевал в новом клипе Little Big («Литтл Биг»). В-третьих, уроженка Удмуртии Ксения Балобанова взяла титул «Миссис Россия-2021». В-четвертых, Алина Загитова принимает участие в съемках «Руслан и Людмила». И, что самое главное – семью соцработников нашей республики показали на Первом канале. Все это надо видеть своими глазами, переходите по ссылке!

Кстати, на этой неделе своим визитом нас порадовали певец Иракли, гроссмейстер Александр Морозевич и певец Сергей Лазарев, который выступит на Центральной площади вместе с финалистами шоу «Голос».

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр». По-дружески. Только так! Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии. Чтобы быть в курсе всех событий 12 числа, посмотрите нашу афишу и трансляцию главных городских событий.

Дикие звери выходят из лесов

Медведи могут представлять для человека серьезную опасность Фото: pixabay.com

Будьте осторожны! Дикие звери сейчас очень активны. Так, жители Удмуртии засняли бегущего по ночной трассе медведя. А 50-летний водитель, к сожалению, скончался в больнице после аварии с лосем.

16 слов

Эти слова используют в основном жители Удмуртии Фото: pixabay.com

«Яндекс» провел исследование и выделил слова, которые используют только в отдельных регионах России. В Удмуртии таких 16. А вы знаете все значения этих слов?

Скоропостижная кончина

Александр Зеленин погиб в ДТП 6 июня Фото: пресс-служба Госсовета УР

Неделя не обошлась без трагедий. К сожалению, бывший депутат удмуртского Госсовета Александр Зеленин погиб в аварии под Ижевском. Прощание прошло 8 июня, близкие поделились воспоминаниями, а очевидцы – подробностями ДТП.

Прощание с легендой удмуртского автоспорта пройдет 12 июня Фото: vk.com/fasur

10 июня стало известно о еще одной трагедии. На 71-ом году жизни скончался мастер спорта международного класса по автогонкам, тренер и судья Константин Антропов.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Алексеевича и Константина Григорьевича.

Выездная вакцинация

На выездную вакцинацию в Ижевске образовалась очередь Фото: Амир Закиров

4 июня в республиканской столице стартовала выездная вакцинация на Центральной площади. Несколько десятков человек захотели поставить вакцину и выстроились в очередь. Сообщается, что в будущем такие мероприятия продолжатся.

Конкурс!

Так выглядела башня до аварии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Голосование за лучший рисунок конкурса «Экомен за чистый город!» подошел к концу (победителей объявим 14 июня), но это не повод унывать! Новый конкурс «Башня будущего» уже ждет вас по ссылке – успей принять участие!

Пух горит

В Ижевске загорелся лог на улице Авангардная Фото: Алексей Иванов

Всю неделю то тут, то там горел тополиный пух. Убедительная просьба не поджигать его ради забавы, а также незамедлительно сообщать о возгораниях по единому номеру 112!

Снятие ограничений

Ограничения по работе залов кинотеатров и театров снимаются Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Удмуртии отменили ряд ограничений, которые вводили из-за пандемии коронавируса. Новые правила действуют с 8 июня.

Желаем отличных длинных выходных!