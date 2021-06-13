«Все мы вносим вклад в развитие Ижевска»: Олег Бекмеметьев вручил знаки отличия «Почетный гражданин города Ижевска» трем горожанам

Высокую награду ижевчанам вручил глава города Фото: пресс-служба администрации Ижевска

12 июня, в День города и День России, в администрации Ижевска чествовали жителей, без которых город не был бы таким, каким мы его знаем сегодня

«Славная история столицы Удмуртии – это судьбы сотен тысяч горожан, которые любят Ижевск и желают ему только лучшего, – сказал глава города Олег Бекмеметьев, открывая мероприятие. – Все мы вместе, своим трудом, своей целеустремленностью, вносим вклад в его развитие».

Ряды почетных граждан Ижевска пополнили три человека.

Фанил Зиятдинов, генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол», внес выдающийся вклад в экономику города. Он работает на заводе с 1972 года. Предприятие, которым он руководит, – это один из ключевых центров российского ОПК.

Еще один почетный гражданин – Владимир Лукин, председатель Федерации стрелкового спорта республики – получил награду за выдающийся вклад в спортивные достижения города.

Также награду получил заслуженный машиностроитель Удмуртии Олег Собин, который посвятил заводу «Ижмаш» всю свою трудовую деятельность.

Ижевчане, внесшие особый вклад в развитие родного города Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Еще три горожанина удостоились нагрудного знака «За заслуги перед городом Ижевском». Это Александр Власов, директор детской школы искусств № 9, Василий Морозов, преподаватель Республиканской детской школы искусств, и Валентина Харитонова, замдиректора по научно-методической работе гимназии № 56.

Но и на этом награждения не закончились. Мэр Ижевска вручил свидетельства о занесении на Городскую доску почета 14 граждан и 6 трудовых коллективов. Все они внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие столицы Удмуртии. В этом году на Доске почета можно будет увидеть фотографии учителей, врачей и работников предприятий.

На церемонии звучала живая музыка Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Кроме того, в этой торжественной обстановке шестеро школьников получили свои первые паспорта. Они проявили особую активность и целеустремленность как в учебе, так и во внеучебной деятельности.

Во время мероприятия перед гостями выступил детский мюзик-холл «Чингыли», а гимны России и Удмуртии исполнил муниципальный камерный хор им. П.И Чайковского.

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