44-летний житель Ижевска из ревности поджег дом бывшей жены

За поджог против мужчины возбудили уголовное дело Фото: pixabay.com

Виновником пожара, полностью уничтожившего один из частных домов в Завьяловском районе, может оказаться обиженный на бывшую жену ижевчанин. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, сотрудники уголовного розыска установили причастность 44-летнего мужчины к поджогу строения.

По версии следствия, в один из вечеров подозреваемый решил пообщаться с бывшей супругой и подъехал к ее дому, расположенному в Завьяловском районе. Однако женщины дома не оказалось. Тогда злоумышленник из чувства ревности облил строение бензином и поджег.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело, если его вину докажут, мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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