Сразу 3 пенсионера из Удмуртии скончались от коронавируса 14 июня

41 человек заболел коронавирусом в Удмуртии. Фото: pixabay.com

По данным оперштаба Удмуртии на утро 14 июня в республике выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. В числе заболевших: 6 детей до 14 лет, 5 человек старше 65 лет.

2 418 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 244 – средней степени тяжести, 40 –в тяжелом состоянии.

К сожалению, от болезни скончались 71-летняя и 73-летняя женщины, а также 79-летний мужчина. Таким образом, всего в республике зафиксировано 462 летальных случая.

41 человек выздоровел, их выписали из больницы.

Всего на 14 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 718 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 554 человека выздоровели. 133 304 человека всего вакцинировали.

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