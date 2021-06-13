Мужчина с татуировкой паука нашелся в Ижевске

Сообщается, что с ижевчанином все в порядке

Мужчину 1987 года рождения искали в Ижевске с 29 марта. В числе его характерных черт была названа татуировка в виде паука. Напомним, 29 мая этот человек ушел на работу и не вернулся. При этом начальник сообщил, что рабочее место он покинул вовремя. Подруга пропавшего мужчины смогла отследить его перемещения по списанию средств с банковской карты, но затем следы потерялись.

Как позже сообщил нашей редакции осведомленный источник, мужчина вернулся домой самостоятельно, с ним все хорошо. На момент появления его официально разыскивали около 13 дней.

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