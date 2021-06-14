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Общество14 июня 2021 8:22

Партия «Новые люди» в День рождения Ижевска раскрасила город в бирюзовый цвет

Организаторы рассказали, что сделали это для поднятия настроения у ижевчвн
Екатерина АРДАШЕВА
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12 июня на Центральной площади Ижевска прошла яркая, позитивная история

12 июня на Центральной площади Ижевска прошла яркая, позитивная история

Вечером 12 июня на Центральной площади Ижевска прошла яркая, позитивная история: активисты партии «Новые люди» вышли с тысячами бирюзовых флажков и воздушных шаров и раздали их всем желающим.

Как рассказал руководитель регионального штаба партии Сергей Чудаев, главной целью акции было поздравить жителей Ижевска с Днем города и Днем России, а также поднять всем настроение.

«У нас давно было желание весело и необычно поздравить жителей с Днем города, поэтому мы вышли подарить людям хорошее настроение. Мы дарили детям и взрослым бирюзовые шарики и флажки. Площадь сразу стала очень яркая. Бирюзовый цвет – не только цвет, связанный с нашей партией, он очень приятен глазу, он радует людей», – рассказал Сергей Чудаев.

Столь позитивный и неожиданный формат поздравления в Ижевске очень понравился

Столь позитивный и неожиданный формат поздравления в Ижевске очень понравился

Столь позитивный и неожиданный формат поздравления в Ижевске очень понравился. Цветные шары вернули людям хорошее настроение, несмотря на дождь, сильно мешавший массовым гуляниям.

Справка

Партия «Новые люди» была основана 1 марта 2020 года. Ее возглавил известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании.

Уже в год создания партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам на основании региональных выборов. Тем самым она получила возможность участвовать в выборах без сбора подписей.

В 2021 году партия «Новые люди» намерена выдвинуть для участия в сентябрьских выборах в Госдуму России около своих 200 кандидатов.

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