Джакузи во дворе: на детской площадке в Ижевске появилась огромная яма

Обвал грунта на детской площадке в Ижевске. Фото: vk.com/izhevsk.life
На детской площадке в Ижевске образовалась огромная яма, заполненная водой. Фотографии появились в местном паблике в соцсетях.
Провал грунта произошел в Ленинском районе столице Удмуртии, на ул. Гагарина около дома №58.
Пост активно комментировали ижевчане:
«Бесплатный бассейн им организовали, а им опять не нравиться. Вам не угодишь!», -пишет Денис К.
«Джакузи во дворе», - ехидничает Валерий Ш.
«Не хОдите в термы? Термы идут к вам!», - кидает почти рекламный слоган пользователь с ником Счастье твое.
«Вы знаете не очень смешно, а если бы в это время играли там дети?», - боится Елена Е.
Чиновники тоже не остались в стороне от этой новости. Так, начальник сектора ЖКХ администрации Ленинского района Атлас Хайрутдинов сообщил, что место огорожено.
Место провала уже огородили. Фото: Атлас Хайрутдинов
«В настоящее время устанавливаются причины образования провала. После чего провал будет устранен», - написал он в комментариях к посту.
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