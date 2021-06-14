Пропавшего 16-летнего подростка из Ижевска нашли утонувшим

Юношу нашли мертвым. Фото: vk.com/psoregion18

В Ижевске нашли пропавшего Никиту М., 2005 года рождения. Информация о том, что его ищут, появилась накануне, 13 июня – ПСО «Регион 18» выложил пост у себя на страничке.

Сообщалось, что юноша ушел из дома в городке Строителей 10 июня, и с тех пор о нем ничего не было известно.

Чуть позже стало известно, что Никиту нашли. Погибшим.

В комментариях к посту написали, что он утонул, возможно, прыгал с дамбы.

Информацию пока не подтвердили в официальных источниках.

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