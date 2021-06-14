Гороскоп на 15 июня для ижевчан: Рыбам стоит заняться сексом, а Овнам – спортом

Гороскоп для ижевчан. Фото: pixabay.com

Завтрашний день станет отличным, если мыслить и действовать творчески. Обязательно займитесь каким-нибудь спортом – танцами, бегом и йогой. «Комсомолка» расскажет о том, что советуют ижевчанам звезды 15 июня.

Овен

Звезды советуют отключить эмоции, ведь любой пустяк может повлиять на настроение. Займитесь спортом, пообщайтесь с друзьями, а вечером вперед к самообразованию – это поможет вам подняться на следующую ступень карьерной лестницы.

Телец

Отложите важные дела на следующий день. Не ввязывайтесь в ссоры – они могут закончиться трещиной в отношениях, как в рабочих, так и в семейных. Стоит прислушаться к чужому мнению. Возможно, именно оно натолкнет вас на интересную идею.

Близнецы

Этот день создан для общения с новыми людьми. Некоторые из них, возможно, станут вашими верными друзьями. Отложите физическую работу, иначе могут обостриться ваши старые болячки.

Рак

Не стоит просить прибавки к зарплате, вы рискуете быть уволенным. А вот записывать свои гениальные идеи можно и нужно! Звезды также советуют расслабиться и посвятить день своему здоровью – массаж и легкие косметические процедуры приветствуются.

Лев

День противоречий. С одной стороны вам следует держать свое мнение при себе. А с другой встречи со сложными партнерами лучше назначить на этот день. Они закончатся в вашу пользу. Одно радует – даже самый маленький подарок поможет изменить будущее.

Дева

Лучший день для перезагрузки и отдыха. Будь особенно внимательны к подсказкам судьбы или знакам Вселенной. И от поступившего предложения в этот день отказываться не стоит.

Весы

Расскажите домашним, какие правила есть в вашем доме. Это убережет вас от дальнейших конфликтов. Займитесь самообразованием и самопознанием. А заманчивое предложение изучите со всех сторон – вы же не хотите сесть случайно в лужу?!

Скорпион

Общение с близкими и друзьями – вот ваш план на день. Слушайте свой внутренний голос, который укажет вам верный путь, поможет решить вопросы, которые давно у вас назрели.

Стрелец

Вы четко знаете, что делать, но не жертвуйте собой. Как и не доверяйте другим решение ваших идей. Проведите время в одиночестве – это поможет вам увидеть ваши истинные цели.

Козерог

Не принимайте скоропалительных решений, исследуйте ситуацию со всех сторон. Возможно, вы многого не знаете. А возможности, которые вам преподносит Судьба, хватайте за хвост.

Водолей

Отличный день для завершения важных дел. Подслушивание, поиск информации и взгляды по сторонам помогут вам раскрыть какую-то очень важную тайну. Будьте внимательны к знакам Вселенной.

Рыбы

Отличный день, чтобы сделать как можно больше дел. Главное, не слушайте ненужных советчиков. Вечер идеально создан для романтического ужина в кругу любимых. С обязательным продолжением в постели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

5 необычных музеев в Удмуртии, которые стоит посетить этим летом

Пропавшего 16-летнего подростка из Ижевска нашли утонувшим