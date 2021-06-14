Жителей Удмуртии предупредили о грозах, граде и порывистом ветре

Грозы и град обещают в Ижевске. Фото: pixabay.com
14 и 15 июня в Удмуртии ждут серьезного ухудшения погоды. По информации Удмуртского гидрометцентра, ожидаются грозы, в отдельных районах ливни и даже град.
При грозе порывы юго-восточного ветра усилятся до 15-20 м/с.
Жителям рекомендуют подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения – это фонарик, батарейки, спички, восковые свечи.
Водителям машин следует соблюдать безопасный скоростной режим и безопасную дистанцию, внимательно выбирать места остановки и стоянки транспортных средств, а также воздержаться от дальних поездок.
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