В ходе профилактической проверки в Удмуртии выявили 93 факта незаконной добычи рыбы

Рыбаки-нарушители нанесли ущерб на сумму более 280 тысяч рублей Фото: Анастасия Малышева

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина» было выявлено 93 факта незаконного вылова рыбы в период нереста. У рыбаков изъяли 8 лодок и 238 сетей.

В 10 случаях были заведены уголовные дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Нарушители суммарно нанесли ущерб в размере более 280 тысяч рублей.

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