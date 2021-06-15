Погода в Ижевске на 15 июня: переменная облачность и небольшие дожди

Ожидаются небольшие дожди Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» встречает новый летний день с тобой, читатель, и рассказывает о погоде на ближайшие сутки.

По данным гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем воздух прогреется до 26–28 °С. На небесном своде будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. В ночь с 15 на 16 июня синоптики обещают от 15 до 17 °С. Ветер днем юго-западный, 3м/с, ночью юго-восточный, около 1 м/с.

Напоминаем, что 14 и 15 июня в Удмуртии ждут серьезного ухудшения погоды. По информации удмуртского гидрометцентра, ожидаются грозы, в отдельных районах ливни и даже град.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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