За последние сутки в Удмуртии зафиксировано 40 заболевших коронавирусом

Свежие данные по коронавирусу в Удмуртии на утро Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 15 июня в Удмуртии выявлено 40 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 6 детей до 14 лет и 10 человек старше 65 лет. Летальных случаев не зафиксировано.

40 человек выздоровели, их выписали.

2 398 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 262 – средней степени тяжести, 42 в тяжелом состоянии.

Всего на 15 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 758 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 594 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 462 смертей.

Вакцинированы 133 304 жителей Удмуртии. Из них 106 713 прошли через оба этапа вакцинации.

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