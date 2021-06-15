Утро в Ижевске: джакузи во дворе, наши в программе «Сто к одному» и квартиры в стиле лофт

Обвал грунта на детской площадке в Ижевске. Фото: vk.com/izhevsk.life
Доброе утро, Ижевск! На календаре 15 июня, вторник. Закончились длинные выходные, связанные со Днем России, вновь пора на работу – но не забывайте, что эта рабочая неделя – короткая. Погоду нам сегодня обещают летнюю, жаркую, но дождливую. «Комсомолка» рассказывает новости за прошедшие сутки одной строкой:
Жителей Удмуртии предупредили о грозах, граде и порывистом ветре
Пропавшего 16-летнего подростка из Ижевска нашли утонувшим
Сразу 3 пенсионера из Удмуртии скончались от коронавируса 14 июня
В ходе профилактической проверки в Удмуртии выявили 93 факта незаконной добычи рыбы
Далее с подробностями:
ДЖАКУЗИ ВО ДВОРЕ: ИЖЕВЧАНЕ ОБНАРУЖИЛИ ОГРОМНУЮ ЯМУ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В ИЖЕВСКЕ
Место провала уже огородили. Фото: Атлас Хайрутдинов
В Ижевске на одной из детских площадок образовалась огромная яма с водой, которая взбудоражила социальные сети. Об активных комментариях горожан и реакции властей - читайте далее.
НАШИ В ТЕЛЕВИЗОРЕ: КОМАНДА ИЗ УДМУРТИИ НА ПРОГРАММЕ «СТО К ОДНОМУ»
Ребята сыграли с командой из Коми. Фото: личный архив Алексея Бегишева
Жители Удмуртии сразились с командой из Коми в известной телепрограмме «Сто к одному» (6+). Выиграли ли они главный приз в 50 000 рублей – читайте здесь.
КВАРТИРА В СТИЛЕ ЛОФТ СВОИМИ РУКАМИ: ДОКАЗЫВАЕМ, ЧТО ЭТО РЕАЛЬНО, НА ПРИМЕРЕ ИЖЕВСКИХ КВАРТИР
Стена выложена из настоящего кирпича
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Красивые квартиры в современной стилистике бывают не только на картинках. Мы собрали подборку квартир ижевчан, чтобы показать вам, как творческий подход и немного желания способны преобразить вашу собственную квартиру.
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