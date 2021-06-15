В Удмуртии снова начали проводить операции по пересадке роговицы

Операцию по пересадке роговицы снова можно сделать в Удмуртии Фото: pixabay.com

Минздрав Удмуртии сообщает, что в Республиканской офтальмологической клинической больнице снова делают операции по пересадке роговицы (кератопластику). Ранее очереди в федеральные центры, где проводились такие операции, приводили к 2-3-летнему ожиданию для некоторых пациентов.

На данный момент в кератопластике нуждается около 50 жителей республики, а всего, по словам главврача РОКБ Сергея Иванова, до конца года планируется провести вдвое больше таких пересадок.

71-летний житель Сарапула, у которого был поврежден внешний слой глазной оболочки, стал первым за долгое время пациентом, прооперированным в родном регионе. Как сообщают в ведомстве, операция прошла успешно.

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