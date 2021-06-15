Министерство информатизации и связи Удмуртии переименовали

Министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов
Фото: Архив КП
Согласно указу, опубликованному на сайте главы и правительства Удмуртии, региональное министерство информатизации и связи переименовано в Министерство цифрового развития.
Указ о переименовании ведомства Тимура Меджитова подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Приведение документальной базы в соответствие с новым названием должно занять не более двух месяцев.
В 2020 году ведомство отметило свое 10-летие. С момента появления министерство меняло название несколько раз.
Напомним, что в 2020 году сокращенное название федерального Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций было изменено с Минкомсвязи на Минцифры (тогда об этом сообщили RT со ссылкой на сайт российского кабмина)
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