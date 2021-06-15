53-летнего жителя Удмуртии насмерть задавило упавшим деревом

Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии сообщает об уголовном деле, заведенном после смерти 53-летнего жителя Шарканского района. Днем 13 июля во время работы в лесу на него упало спиленное дерево и задавило мужчину насмерть.

Следствие выяснило, что мужчина вместе с односельчанами пилил лес для личных нужд.

Заведено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, допрошены очевидцы.

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