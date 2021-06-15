Поликлинику №8 в Ижевске перевезут на другое место

Здание на ул. Софьи Ковалевской построено в 1958 году Фото: 2gis.ru

Ижевскую поликлинику №8, расположенную на улице Софьи Ковалевской, собираются перевезти на другое место. По сообщению пресс-службы администрации города, новым местом размещения поликлиники станет недавно отремонтированное здание на улице Серова, 65.

Нынешнее здание, признанное ограниченно работоспособным, было построено в 1958 году. После переезда на новое место поликлиника будет объединена со стационаром, размещенным там в настоящее время. В здании на Серова, 65 был проведен полномасштабный «Большой ремонт» (так называется проект, в рамках которого на реконструкцию было выделено 100 млн рублей). Ремонт затронул сантехнические и инженерные сооружения, трубопроводы и электроэнергетические сети. Также были отремонтированы 1 и 2 этажи, заменены окна и построены новые входные группы. О том, что ремонт подходит к завершению, министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин писал на своей странице в Facebook еще в феврале 2020 года.

Отмечается, что для скорого переезда готово практически все – найдены деньги и на сам переезд, и на новое оборудование, и на необходимую мебель. Как будет использоваться старое здание поликлиники, пока неизвестно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии снова начали проводить операции по пересадке роговицы

«Какой-никакой, но это мой сын»: как 58-летняя ижевчанка пытается выжить вместе с сыном-инвалидом