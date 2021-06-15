В Ижевске угнали оставленный у бара велосипед за 155 тысяч рублей

Велосипед украл 18-летний бомж Фото: pixabay.com

Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает о задержании 18-летнего парня без определенного места жительства, который подозревается в краже велосипеда за 155 тысяч рублей. Велосипед был похищен ночью у одного из баров в Ленинском районе.

Молодой человек, ранее судимый за мошенничество, был задержан сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы по горячим следам. Велосипед вернули владельцу. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, было возбуждено уголовное дело.

За выходные в полицию поступило сразу 7 сообщений о хищениях велосипедов. Жителей просят не оставлять велосипеды в местах, где их легко похитить – например, в подъездах, во дворах или у магазинов. Рекомендуется сделать на деталях велосипеда гравировку или иную отметку – так велосипед будет проще найти в случае пропажи.

Сегодня в Удмуртии началось оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипед». Велосипеды жителей республики будут проверять по специальным информационным базам.

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