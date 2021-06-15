Карта распространения коронавируса на 15 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика заболеваемости коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным на 15 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 40 человек. Столько же выписали из больницы. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 540

Глазов – 1 616

Воткинск – 1 462

Можга – 1 847

Сарапул – 1 316

Завьяловский район – 1 864

Алнашский район – 657

Балезинский район – 580

Вавожский район – 292

Воткинский район – 379

Глазовский район – 376

Граховский район — 206

Дебесский район – 307

Игринский район – 788

Камбарский район – 306

Каракулинский район – 218

Кезский район – 385

Кизнерский район – 352

Киясовский район – 234

Красногорский район – 378

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 334

Сарапульский район – 424

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 986

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 347

Якшур-Бодьинский район – 507

Ярский район — 291

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