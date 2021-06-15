Валерий Грахов ушел с поста ректора ИжГТУ по собственному желанию

Фото: Сергей Грачев

Источник в ИжГТУ сообщил «Комсомольской правде», что ректор университета Валерий Грахов, возглавлявший его с 2017 года, подал в отставку.

«Сегодня в отставку по собственному желанию ушел ректор ИжГТУ Валерий Павлович Грахов. Исполняющим обязанности назначен Александр Викторович Губерт», – прокомментировал источник.

Напомним, информация об уходе Валерия Грахова со своего поста по состоянию здоровья была подтверждена еще марте этого года. Тем не менее все это время он продолжал руководить ИжГТУ.

СПРАВКА КП

Грахов Валерий Павлович родился 21 июня 1959 г. в с. Грахово.

Окончил Ижевский механический институт по специальности «сельскохозяйственное строительство» и Высшую школу приватизации и предпринимательства по специальности «менеджмент». Доктор экономических наук, профессор.

1981–1983 гг. – мастер-строитель, Граховская ПМК-19;

1983–1985 гг. – заместитель председателя РАПО по строительству, Граховское управление сельского хозяйства УАССР;

1985–1986 гг. – начальник, Граховская МПМК объединения «Удмуртколхозстрой»;

1986–1989 гг. – начальник, Граховская МПМК объединения «Удмуртагропромстрой»;

1989–1994 гг. – директор, Камский ЖБИиК треста «Агропромстройматериалы»;

1994–2004 гг. – генеральный директор, АООТ «Камский завод ЖБИиК»;

2004–2011 гг. – заместитель Главы Администрации города Ижевска;

с 2011 г. – заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова;

с 2017 г. – ректор Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.

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