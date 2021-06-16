Погода в Ижевске на 16 июня: ожидается жара и небольшие дожди

В Ижевск пришла настоящая жара. Фото: vcatuva.ru

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 16 июня.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня будет жаркий день. Днем температура воздуха составит +29…+31°С.

Ожидается переменная облачность, днем местами пройдут кратковременные дожди.

Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 746 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое.

Желаем вам отличной среды!

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