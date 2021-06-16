3 выпускника школы №30 Ижевска получили 100 баллов по ЕГЭ по химии

Результаты ЕГЭ в Удмуртии. Архив редакции

Стали известны результаты единого госэкзамена по литературе, химии, географии в Удмуртии. 27 учеников получили сто баллов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

По географии 100 баллов получили: выпускник ижевской школы №85, казмасской СОШ Завьяловского района, камбарской школы №3 и селтинской СОШ.

По литературе 100 баллов получили сразу 2 выпускника из Гуманитарного лицея (Ижевск), 2 ученика ижевских школ №85 и №86. А также по 1 выпускнику из ижевского лицея №14, из можгинской школы №6 и СОШ №2 Сарапула.

Еще один ученик, сдавший ЕГЭ по литературе на высший балл, – выпускник прошлых лет.

По химии стобалльников сразу 14 человек. Отличились ученики ижевских школ №30 (3 человека), №76, 100, 5, 48, 68, а также каракулинской СОШ, СОШ д. Среднее Кечево Малопургинского района, глазовской СОШ №2 (2 человека) и гимназии №6, а также сарапульского лицея №18.

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