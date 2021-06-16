Производственный цех сгорел в Ижевске 15 июня

В Ижевске загорелся производственный цех
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Накануне, 15 июня, в Ижевске загорелся производственный цех по адресу Проезд им. Дерябина, 4. Сигнал о пожаре поступил в 16:05. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.
Черный густой дым от пожара в цеху виден был издалека. Фото: Светлана Грачева
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова.
Пожарные прибыли на место незамедлительно
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Чтобы потушить пожар, пришлось задействовать автоколенчатый подъемник. С помощью беспилотников ситуацию мониторили с воздуха. Ситуацию осложняли сильная задымленность и высокие температуры. Всего к ликвидации жара попривлекались 17 единиц техники и 58 человек.
В 17:40 была объявлена ликвидация открытого горения.
Для тушения пожара задействовали автоколенчатый подъемник
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
К счастью, никто не пострадал.
Причины и обстоятельства возгорания будут выясняться
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Отметим, загоревшийся объект не относится к группе компаний «Калашников»
Причины и обстоятельства возгорания будут выясняться. На месте работали специалисты испытательной пожарной лаборатории.
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