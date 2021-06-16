За последние сутки в Удмуртии зафиксировано 39 заболевших коронавирусом

Статистика по коронавирусу на 16 июняФото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 16 июня в Удмуртии выявлено 39 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 9 детей до 14 лет и 5 человек старше 65 лет. 3 человека умерли.

30 человек выздоровели, их выписали.

2 395 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 269 – средней степени тяжести, 44 в тяжелом состоянии.

Всего на 15 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 797 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 624человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 465 смертей.

Вакцинированы 141 519 жителей Удмуртии. Из них 106 713 прошли через оба этапа вакцинации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: сгоревший автобус, история пенсионерки и ее сына-инвалида, 4-метровый провал на детской площадке

800 сотрудников «Удмуртнефти» вакцинировали против COVID-19 прямо на рабочих местах