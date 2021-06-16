Утро в Ижевске: сгоревший автобус, история пенсионерки и ее сына-инвалида, 4-метровый провал на детской площадке

Зеленый Ижевск Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 июня, среда. Ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет жаркая погода – днем до +31°С, возможны кратковременные дожди.

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Гороскоп на 16 июня для ижевчан: у Раков могут быть проблемы с законом, а Стрельцов ожидает размеренный день

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Валерий Грахов ушел с поста ректора ИжГТУ по собственному желанию

В Ижевске угнали оставленный у бара велосипед за 155 тысяч рублей

53-летнего жителя Удмуртии насмерть задавило упавшим деревом

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Участница «Голоса Ижевска» побывала в столице Удмуртии впервые с 1970-х годов

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Сгоревший автобус

Автобус прошел техобслуживание 19 мая. Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

15 июня на Якшур-Бодьинском тракте в районе выезда из столицы Удмуртии загорелся автобус МАЗ маршрута № 322. Подробности жуткой истории читайте здесь.

4-метровый провал

Ликвидация провала в Ижевске началась. Фото: izh.ru

Работы по ликвидации провала грунта во дворе дома № 48 по ул. Гагарина начались. Рассказываем, через сколько дней завершится благоустройство территории.

«Какой-никакой, но это мой сын»

Ижечанка Любовь Фото: Амир Закиров

Болото вместо огорода, огромные кредиты и несчастья одно за другим – история 58-летней ижевчанки, которая пытается выжить вместе с сыном-инвалидом и верит в лучшее несмотря ни на что.

Шаверма по-кубински и греческий гирос

Где в Ижевске можно взять еду навынос? Фото: freepik.com

Специально для вас сделали подборку заведений, где можно взять быстрый перекус навынос.

Хорошего дня!