Утро в Ижевске: сгоревший автобус, история пенсионерки и ее сына-инвалида, 4-метровый провал на детской площадке

Зеленый Ижевск
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 июня, среда. Ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет жаркая погода – днем до +31°С, возможны кратковременные дожди.
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Гороскоп на 16 июня для ижевчан: у Раков могут быть проблемы с законом, а Стрельцов ожидает размеренный день
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Валерий Грахов ушел с поста ректора ИжГТУ по собственному желанию
В Ижевске угнали оставленный у бара велосипед за 155 тысяч рублей
53-летнего жителя Удмуртии насмерть задавило упавшим деревом
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Сгоревший автобус
Автобус прошел техобслуживание 19 мая. Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»
15 июня на Якшур-Бодьинском тракте в районе выезда из столицы Удмуртии загорелся автобус МАЗ маршрута № 322. Подробности жуткой истории читайте здесь.
4-метровый провал
Ликвидация провала в Ижевске началась. Фото: izh.ru
Работы по ликвидации провала грунта во дворе дома № 48 по ул. Гагарина начались. Рассказываем, через сколько дней завершится благоустройство территории.
«Какой-никакой, но это мой сын»
Ижечанка Любовь
Фото: Амир Закиров
Болото вместо огорода, огромные кредиты и несчастья одно за другим – история 58-летней ижевчанки, которая пытается выжить вместе с сыном-инвалидом и верит в лучшее несмотря ни на что.
Шаверма по-кубински и греческий гирос
Где в Ижевске можно взять еду навынос? Фото: freepik.com
Специально для вас сделали подборку заведений, где можно взять быстрый перекус навынос.
Хорошего дня!