Распивавшую алкоголь с ребенком женщину осудили в Каракулинском районе Удмуртии

Женщину обязали к исправительным работам условно Фото: pixabay.com

Пресс-служба Прокуратуры Удмуртии сообщает, что в Каракулинском районе республики рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, которая систематически вовлекала несовершеннолетнего в употребление алкоголя.

Установлено, что по вине женщины ребенок пил алкоголь более 5 раз в течение 2020–2021 годов. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Женщину условно обязали к исправительным работам на год с удержанием 10 % заработка в пользу государства. Поскольку наказание условное, ей назначен испытательный срок в 1 год. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 151 УК РФ – 4 года лишения свободы.

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