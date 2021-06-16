В Удмуртии лишенный прав пьяный водитель «девятки» въехал в грузовик Volvo с полуприцепом

Водитель ранее был лишен водительских прав Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает, что сегодня, 16 июня около 00 часов 30 минут на 116 километре дороги «Игра-Сюмси-граница Кировской области» пьяный 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик Volvo, оснащенный полуприцепом.

Сообщается, что водитель на момент аварии был лишен водительских прав. В результате ДТП он получил травмы и попал в больницу.

По факту произошедшего проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что управление транспторным средством в пьяном состоянии, как и отказ от медосвидетельствования влечет за собой штраф до 30 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.Жителей просят незамедлительно сообщать о замеченном пьяном водителе в соответствующие органы.

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