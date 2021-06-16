В России с начала года выросло число заявок на изобретения

Россияне стали чаще делать заявки на патенты Фото: pixabay.com

Представители Роспатента рассказали информагенству RT, что с начала года в России выросло число заявок на изобретения. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то заявок стало больше на 9,9%.

Всего за 5 месяцев было подано 11,7 тыс. заявок. По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, в среднем рассмотрение одной заявки занимало 3,5 месяца.

«По итогам пяти месяцев 2021 года также было подано на 2,7% заявок на полезные модели больше (3477), чем за аналогичный период прошлого года. В отчётном периоде на 25,7% увеличилось количество патентных заявок от юридических лиц (5492), при этом наибольший рост количества заявок зафиксирован от вузов и образовательных учреждений — 41,8%», — отметил Ивлиев.

Количество заявок от представителей научной отрасли выросло на 31,3%. Прочие юридические лица подали на 11,4% больше заявок , чем за аналогичный период прошлого года. В Роспатенте отмечают, что это говорит об экономической активности в стране, несмотря на ковидные ограничения.

Более того, пандемия подстегнула развитие фармацевтической отрасли: в 2020 году в сравнении с 2019-ым количество заявок на изобретения выросло на 22 процента (1575 заявок против 1292).

Заявки в области информационных технологий-суперкомпьютеров в 2020 году в сравнении с 2019-ым выросли аж на 52%, а заявки на космические технологии – на 17,2%. На 12,8% чаще поступали заявки и на «беспилотники».

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