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Происшествия16 июня 2021 11:14

Следственный комитет проведет проверку по факту возгорания автобуса в Ижевске

Ранее АО «ИПОПАТ» сообщил об исправности автобуса, который проходил техобслуживание менее месяца назад
Дмитрий Коренев
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Автобус сгорел дотла Фото: пресс-служба АО "Ипопат"

Автобус сгорел дотла Фото: пресс-служба АО "Ипопат"

Пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии сообщила о проведении доследственной проверки по факту возгорания пассажирского автобуса на выезде из Ижевска.

Автобус маршрута №322 загорелся на 14-ом километре Якшур-Бодьинского тракта 15 июня около 15:00. К счастью, обошлось без жертв – водитель и 20 пассажиров успели покинуть салон. Сообщалось, что водитель попытался своими потушить пожар, начавшийся в моторном отсеке, но безуспешно.

Проверка должна установить обстоятельства и причины возгорания. Уже назначены необходимые экспертизы, будут опрошены очевидцы и изучена документация. Отмечается, что в итоге будет дана оценка действиям или бездействию ответственных за жизнь и здоровье пассажиров лиц.

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