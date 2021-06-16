В Удмуртии водоросли чуть не утянули нетрезвого мужчину на дно

Спасатели ОСВОД призывают жителей исключить купание в нетрезвом состоянии Фото: vk.com/osvod_ur

Пресс-служба удмуртского отделения ОСВОД сообщает, что вечером 15 июня рядом с коттеджным поселком на выезде из Ижевска по Воткинскому шоссе в озере чуть не утонул нетрезвый мужчина. Он запутался в водорослях и стал звать на помощь. Дежуривший на мобильном общественном посту спасатель ОСВОД подплыл к нему на лодке, помог освободиться и доставил на берег.

Отмечается, что водоросли имеют свойство липнуть к ногам и рукам купающихся. Резкие движения, которыми купающийся пытается их скинуть, могут привести к обратному результату. «Чем больше пловец делает резких движений, тем больше прилипает и наматывается водорослей. Что в итоге может привезти к утоплению», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей Удмуртии не купаться в нетрезвом состоянии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Следственный комитет проведет проверку по факту возгорания автобуса в Ижевске

Что происходит с автовокзалами в Удмуртии?