МакSим к нам не приедет: певица пропустит фестиваль в Удмуртии из-за пневмонии

Фото: vk.com/maksimsinger

В СК «Чекерил» в окрестностях Ижевска пройдет музыкальный фестиваль «Бабушкина дача» (6+). Одним из его хедлайнеров должна была стать популярная певица Марина Максимова, более известная под своим сценическим псевдонимом МакSим. Однако накануне певица сообщила в своем инстаграме, что пропустит фестиваль из-за пневмонии: несмотря на отрицательные результаты тестов на ковид, ее легкие поражены чуть ли не наполовину.

«На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония. Приношу извинения всем, кто приобрёл билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня» - пишет певица.

Фото: www.instagram.com/maksimartist

Группа фестиваля ВКонтакте сообщает, что МакSим заменит бывшая солистка группы t.A.T.u. Лена Катина.

Напоминаем, что мы составили список фестивалей Удмуртии, которые стоит посетить этим летом.

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