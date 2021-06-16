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Происшествия16 июня 2021 12:24

Убившему жену на автомойке жителю Ижевска дали 8,5 лет колонии

Он из ревности задушил ее металлическим тросом и вывез в поле
Дмитрий Коренев
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Он задушил жену и вывез в поле Фото: Диля Ахмадишина

Он задушил жену и вывез в поле Фото: Диля Ахмадишина

Пресс-служба Прокуратуры Удмуртии сообщает о судебном приговоре, вынесенном 36-летнему жителю Удмуртии. Он признан виновным в убийстве своей 32-летней жены.

Сообщается, что в день убийства они находились на автомойке. Возникшая на почве ревности ссора привела к тому, что мужчина несколько раз ударил жену железной трубой по голове, а после задушил металлическим тросом.

Пытаясь инсценировать все так, будто женщина убита третьими лицами, он вывез труп в поле, оставив его в районе Ижевского завода пластмасс.

Суд приговорил мужчину к 8,5 годам колонии строгого режима и возмещению стороне потерпевшей моральной компенсации в размере 1 млн. рублей.

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