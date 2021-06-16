Первые ласточки: в Удмуртии 27 человек набрали 100 баллов по ЕГЭ

27 человек в Удмуртии набрали максимальный балл Фото: архив КП

Сайт Государственной итоговой аттестации сообщает о результатах выпускников удмуртских школ по первым трем предметам. Среди написавших итоговый экзамен по литературе, химии или географии нашлись те, кто не сделал ни одной осечки - 27 человек набрали максимальный балл.

Получить заветные 100 баллов сумели 14 «химиков» (из них сразу трое – выпускники ижевской школы №30 и двое - выпускники глазовской школы №2) и 4 «географа». По литературе максимальный балл получили 9 человек, из них двое – выпускники Гуманитарного лицея и двое – выпускники 86-ой школы Ижевска. Интересно, что один из удмуртских стобалльников – выпускник прошлых лет.

Результаты ЕГЭ по остальным предметам будут публиковаться по мере проверки работ и поступления итогов.

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