В Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий

Стоит быть осторожнее Фото: pixabay.com

Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщает, что сегодня ночью и завтра днем в республике и в Ижевске вероятно резкое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Местами возможны грозы.

Жителей республики просят быть осторожными. Стоит подготовить фонари и батарейки на случай отключения электроэнергии. Не рекомендуются дальние поездки. Держитесь подальше от оборванных проводов, не прячьтесь от грозы под деревьями. Водители должны соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и внимательно выбирать места для парковки своего автомобиля.

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