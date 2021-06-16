200 тысяч рублей за год: как дома в Ижевске зарабатывают на общедомовом имуществе

Евгений Овинников, старший по дому на Молодежной 14, Диана Тимкачева, старшая по дому Закирова 16 Фото: Архив КП

По закону собственники помещений в многоквартирном доме могут получать пассивный доход от общего имущества в доме. Однако часто арендаторы — интернет-провайдеры, операторы сотовой связи, магазины, салоны красоты и т.д. — ничего не платят. В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» разбирались в этой теме. Из нашего подкаста вы узнаете, как можно пополнить бюджет дома за счет общего имущества и на что можно потратить эти деньги.

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