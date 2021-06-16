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Недвижимость16 июня 2021 14:54

200 тысяч рублей за год: как дома в Ижевске зарабатывают на общедомовом имуществе

Разбирались в вопросе в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Евгений Овинников, старший по дому на Молодежной 14, Диана Тимкачева, старшая по дому Закирова 16

Евгений Овинников, старший по дому на Молодежной 14, Диана Тимкачева, старшая по дому Закирова 16

Фото: Архив КП

По закону собственники помещений в многоквартирном доме могут получать пассивный доход от общего имущества в доме. Однако часто арендаторы — интернет-провайдеры, операторы сотовой связи, магазины, салоны красоты и т.д. — ничего не платят. В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» разбирались в этой теме. Из нашего подкаста вы узнаете, как можно пополнить бюджет дома за счет общего имущества и на что можно потратить эти деньги.

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