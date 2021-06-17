Глава Удмуртии поручил республиканскому Минздраву сократить период ожидания вакцинации против коронавируса

Мобильные пункты вакцинации против коронавируса работают в Ижевске ежедневно Фото: Ильяс Бекмансуров

16 июня Глава Удмуртии Александр Бречалов опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» видеообращение, в котором рассказал о темпах вакцинации против коронавируса в регионе. Он назвал их неплохими, отметил, что Удмуртия активно включается в программу выездной вакцинации, но вместе с тем признал, что многим жителям республики приходится подолгу ждать прививку.

«Хочу извиниться перед теми жителями, которым приходится быть в листе ожидания и ждать больше недели, а то и двух недель. Такие случаи, к сожалению, у нас имеются», – сказал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии поручил Минздраву, а также главам районов и городов «навести порядок в организации вакцинации», причем сделать это в кратчайшие сроки, чтобы ожидание прививки составило не более недели. Александр Бречалов подчеркнул, что для этого есть все возможности и вакцины сейчас достаточно.

На сегодняшний день против коронавирусной инфекции в регионе привито 9,5 % населения республики, которое подлежит вакцинации, – первый компонент получили уже более 143 тыс. жителей.

Напомним, мобильные пункты вакцинации в Ижевске теперь работают ежедневно на Центральной площади и около ТЦ «Матрица».

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