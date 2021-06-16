Карта распространения коронавируса на 16 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com
По данным на 16 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 39 человек. 30 человек выписали из больницы. К сожалению, 3 человека скончались.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 559
Глазов – 1 616
Воткинск – 1 463
Можга – 1 854
Сарапул – 1 317
Завьяловский район – 1 867
Алнашский район – 657
Балезинский район – 580
Вавожский район – 293
Воткинский район – 379
Глазовский район – 376
Граховский район — 206
Дебесский район – 307
Игринский район – 789
Камбарский район – 307
Каракулинский район – 221
Кезский район – 385
Кизнерский район – 353
Киясовский район – 234
Красногорский район – 378
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 334
Сарапульский район – 424
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 986
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 347
Якшур-Бодьинский район – 508
Ярский район — 291
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