Карта распространения коронавируса на 16 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным на 16 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 39 человек. 30 человек выписали из больницы. К сожалению, 3 человека скончались.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 559

Глазов – 1 616

Воткинск – 1 463

Можга – 1 854

Сарапул – 1 317

Завьяловский район – 1 867

Алнашский район – 657

Балезинский район – 580

Вавожский район – 293

Воткинский район – 379

Глазовский район – 376

Граховский район — 206

Дебесский район – 307

Игринский район – 789

Камбарский район – 307

Каракулинский район – 221

Кезский район – 385

Кизнерский район – 353

Киясовский район – 234

Красногорский район – 378

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 334

Сарапульский район – 424

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 986

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 347

Якшур-Бодьинский район – 508

Ярский район — 291

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