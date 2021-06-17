50-летняя жительница Ижевска погибла из-за ссоры с сыном на балконе

Ижевчанка ударилась о балконный порог и получила смертельную травму Фото: Архив КП

29-летнего ижевчанина подозревают в причинении смерти собственной матери по неосторожности, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

14 июня 50-летняя жительница Ижевска находилась дома со своим взрослым сыном. Они проживали в одной квартире, располагающейся в Ленинском районе города. По версии следствия, накануне семья употребляла алкоголь.

Наутро мать и сын вышли на балкон, где поссорились, предположительно из-за недовольства женщины поведением сына. В ходе конфликта мужчина ударил мать рукой, в результате чего та упала и ударилась головой о балконный порог. Женщина скончалась на месте от полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы. Также допрашиваются соседи и родственники погибшей.

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